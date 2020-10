Banda ultralarga, Open Fiber: 'coperto un terzo del paese'

L’amministratrice delegata di Open Fiber, Elisabetta Ripa, nel corso del convegno Capri 2020 organizzato da EY, ha parlato dello stato dei lavori relativi alla banda ultralarga in Italia. La dirigente ha affermato che la sua società ha coperto un terzo del paese con la fibra ottica, ma intende accelerare.

“Stiamo accelerando, un terzo del paese è coperto dalla fibra” ha affermato, secondo le dichiarazioni raccolte dai colleghi di Key4biz. La dirigente ha osservato però che questo obiettivo non deve far crogiolare la compagnia, in quanto “ne rimane una parte importantissima che dobbiamo fare con spirito di grande produttività e di partnership con tutti gli stakeholders coinvolti in questo progetto, che non sono solo le aziende ma anche la filiera produttiva”.

La Ripa ha anche affermato che Open Fiber intende avvalersi delle misure in termini di semplificazione del Governo, che potrà aiutare a raggiungere l’obiettivo. Secondo la CEO, è necessario che gli investimenti vadano verso “l’obiettivo che ci siamo dati tutti, di dotare il paese di una fibra ottica che sia in grado di abilitare servizi innovativi” e colmare il digital divide che, purtroppo, a causa della pandemia è diventato ancora più pesante.

Nessuna dichiarazione invece sul progetto di creare la rete unica in fibra ottica.