Banda Ultralarga, SpaceX di Elon Musk al tavolo del Governo: sarà coinvolta nel piano?

Qualche settimana fa, in occasione della visita di Musk in Italia, si era parlato di un possibile coinvolgimento di Starlink nei piani di due telco italiane. Oggi emergono nuovi dettagli sulla questione, pubblicati dai colleghi di Corriere Comunicazione.

A quanto pare, il sottosegretario di Stato all’Innovazione Alessio Butti, insieme al suo team avrebbe tenuto un incontro con Tim Hughes, senior vice president e global business and government affairs di SpaceX. L’incontro sarebbe andato in scena lo stesso giorno in cui Urso ha tenuto un vertice con i numeri uno di Tim, Open Fiber ed Infratel. Urso ha confermato gli incontri con TIM, Open Fiber ed Infratel, mentre non c’è stata alcuna menzione ai temi affrontati con Hughes.

Secondo quanto emerso, però, il Governo sarebbe al lavoro per favorire un’intesa tra gli operatori tradizionali e la società di Elon Musk, per integrare Starlink nei piani che mirano a ridurre il digital divide nel nostro paese. Come spiegato da CorCom, però, i piani per le aree grigie sono già stati affidati, e non possono essere cambiati in corso d’opera: non è però da escludere qualche accordo extra. “Secondo quanto risulta a CorCom al momento la fase è meramente interlocutoria, ma sono stati posti alcuni quesiti alla società che ha in capo la costellazione Starlink e ora si attendono risposte. Ma la priorità resta comunque l’infrastrutturazione in fibra anche perché è questa la mission Pnrr” spiega l’autorevole testata.