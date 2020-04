Banda ultralarga, TIM accelera con l'attivazione della fibra nelle aree bianche

Dopo l'arrivo della fibra ottica di TIM in 700 comuni, l'operatore telefonico ha annunciato che sta accelerando ulteriormente insieme ad Infratel lo sviluppo della banda ultralarga del Paese, per fare fronte all'emergenza Coronavirus.

Le due società infatti stanno imprimendo un forte impulso all'attività di cablaggio per accelerare la copertura e l'accesso alla rete pubblica in otto regioni: Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche.

Nel comunicato TIM fa riferimento ad aree bianche in cui Infratel ha già effettuato interventi. I comuni interessati sono 241 e diventeranno 310 entro maggio grazie all'attivazione di oltre 1.600 cabinet.

TIM ed Infratel hanno messo a punto una nuova roadmap attraverso cui si mira a velocizzare gli interventi infrastrutturali per la consegna delle dorsali in fibra ottica da parte di Infratel e la successiva realizzazione dei rilegamenti fino agli armadi stradali e l'installazione delle componenti di elettronica da parte dell'operatore telefonico.

A riguardo, TIM sottolinea che il progetto "che prevede un acquisto rilevante da parte di TIM di infrastrutture di fibra spenta realizzate da Infratel Italia, rappresenta un esempio importante di sinergia tra pubblico e privato per superare il digital divide nel nostro Paese, in coerenza con la strategia nazionale per la diffusione della banda ultralarga. TIM sta utilizzando tali infrastrutture per portare la banda ultralarga nei comuni individuati dal progetto realizzando reti in tecnologia FTTC (saranno 653) e FTTH (15)".