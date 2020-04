La banda ultralarga di TIM arriva in 168 nuovi comuni della Lombardia: la lista

Dopo l'estensione annunciata ieri da TIM, l'operatore telefonico ha comunicato di aver attivato 470 armadi stradali per la rete FTTC in 168 comuni della Lombardia, nell'ambito del progetto di potenziamento delle infrastrutture previsto dal DL Cura Italia per l'emergenza Coronavirus.

Complessivamente i 168 comuni sono distribuiti a livello provinciale in questo modo: Bergamo 9, Brescia 24, Como 19, Cremona 3, Lecco 3, Lodi 7, Mantova 6, Milano 28, Monza e della Brianza 14, Pavia 11, Sondrio 10 e Varese 34.

Di seguito la lista completa divisa per province:

Provincia di Milano : Abbiategrasso, Basiano, Bernate Ticino, Casarile, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cerro Maggiore, Colturano, Corbetta, Dairago, Grezzago, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pozzo D’Adda, San Colombano al Lambro, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Senago, Vanzaghello, Vanzago, Vernate, Vittuone

: Albano Sant’Alessandro, Ciserano, Entratico, Gandosso, Pianico, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri, Trescore Balneario, Zandobbio Provincia di Brescia : Alfianello, Artogne, Azzano Mella, Berzo Inferiore, Borgo San Giacomo, Brandico, Caino, Cividate Camuno, Desenzano del Garda, Edolo, Gardone Riviera, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Mairano, Malegno, Monticelli Brusati, Orzinuovi, Paratico, Ponte di Legno, Rovato, San Felice del Benaco, Soiano del Lago, Verolavecchia

: Albese con Cassano, Appiano Gentile, Arosio, Bregnano, Canzo, Carimate, Caslino D’Erba, Casnate con Bernate, Erba, Locate Varesino, Longone al Segrino, Maslianico, Mozzate, Novedrate, Oltrona di San Mamette, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Torno, Turate Provincia di Cremona : Chieve, Montodine, Voltido

: Malgrate, Robbiate, Verderio Provincia di Lodi : Borghetto Lodigiano, Casaletto Lodigiano, Castiglione d’Adda, Cervignano d’Adda, Fombio, Graffignana, Mulazzano

: Bagnolo San Vito, Casaloldo, Gonzaga, Mantova, Medole, Ostiglia Provincia di Monza e della Brianza : Bellusco, Biassono, Busnago, Caponago, Carnate, Lazzate, Limbiate, Macherio, Mezzago, Monza, Roncello, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Vimercate

: Broni, Casei Gerola, Cigognola, Montebello della Battaglia, Montescano, Montù Beccaria, Robbio, Sannazzaro de’ Burgondi, Semiana, Trivolzio, Trovo Provincia di Sondrio : Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Gordona, Mese, Montagna in Valtellina, Piateda, Prata Camportaccio, Rogolo

TIM ha inoltre precisato che per assicurare la connessione ultrabroadband nei comuni ancora non raggiunti dalla fibra, utilizzerà la tecnologia FWA per ampliare la copertura.

Gli utenti interessati nel frattempo potranno presentare richiesta di attivazione per i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps.