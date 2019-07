La banda ultralarga viaggia a rilento: la copertura delle aree bianche è in ritardo

Il piano per la banda ultralarga voluto dal Governo Renzi, rischia di slittare al 2021, in quanto viaggia con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia stilata nel 2017. Ciò vuol dire che il secondo bando, qualora la situazione non dovesse cambiare, potrebbe slittare al 2022.

A rivelarlo il deputato del Movimento 5 Stelle, Paola Romano, che in un'interrogazione parlamentare sottolinea che "i comuni nei quali sono terminati i lavori, con comunicazione di fine lavori (Cuir) ricevuta ad oggi, sono 170. Tuttavia non tutti i 170 Comuni sono collaudabili in quanto per molti di essi manca il Pcn, cosiddetto Punto di consegna neutro dove vengono attestati gli apparati di rete, che consente la collaudabilità e l’attivazione del servizio” . Nella risposta si legge anche che “sono 22 i comuni con Cuir inviato che hanno il Pcn attivo e che quindi sono potenzialmente collaudabili”, mentre per 9 su 22 comuni la documentazione risulterebbe incompleta. infine, "per gli altri 13 sono stati effettuati 5 collaudi di cui 3 con esito negativo e 2 con prescrizioni sanabili da Open Fiber a breve e per 8 comuni i collaudi sono pianificati nella prossima settimana”.

I problemi però non sono da ricercare nè nella mancanza di fondi, tanto meno nelle risorse. Ad ostacolare il piano infatti c'è la burocrazia, come spesso accaduto in Italia.

“Il Governo sta seguendo con la massima attenzione il processo di realizzazione dell’infrastruttura di rete pubblica della banda ultralarga, al fine di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie e assicurare che i servizi all’utenza avvangano senza ulteriori ritardi rispetto alle scadenze stabilite a livello nazionale e europeo” continua la risposta all'interrogazione.

Una brutta notizia, dopo il comunicato della scorsa settimana attraverso cui Open Fiber e Vodafone hanno annunciato l'arrivo della fibra in 7635 comuni della zona bianca.