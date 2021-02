Banda ultralarga: WindTre estende la copertura dell'FTTH in Lombardia

WindTre ha annunciato di aver esteso la copertura per i servizi in fibra FTTH in Lombardia, ed ha svelato che da oggi la connessione ad 1 Gigabit può essere attivata in tre importanti centri residenziali e produttivi.

Si tratta di Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Cesano Maderno, per cui è possibile attivare la promozione dedicata alla banda ultralarga, Super Fibra, che garantisce la navigazione ad internet illimitata con velocità fino ad 1 Gigabit, modem con Super WiFi che consente di connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e Giga illimitati su smartphone. Nell’offerta sono inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime, il servizio ad abbonamento della società di Seattle che include, tra gli altri, spedizioni illimitate gratuite e l’accesso a Prime Video.

Soddisfatto per questa nuova espansione Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, il quale ha osservato che ai cittadini ed imprese di Cusano Milano, Paderno Dugnano e Cesano Maderno viene data la possibilità di accedere alla nuova connessione che “garantisce grande affidabilità e la massima velocità attualmente disponibile. Una tecnologia che risponde all’elevato bisogno di connettività ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning”.