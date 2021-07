Bang & Olufsen presenta i suoi primi auricolari TWS con ANC: ecco Beoplay EQ

Bang & Olufsen è uno di quei brand specializzati nel fornire un suono al di sopra della qualità media presente sul mercato. Giusto di recente abbiamo assistito al lancio del suo primo headset progettato per Xbox Series X|S.

Se l'azienda danese non è esattamente estranea al mondo degli auricolari TWS, certamente siamo di fronte al suo primo paio di True Wireless con cancellazione attiva del rumore. Ecco dunque, senza ulteriori giri di parole, i bellissimi Bang & Olufsen Beoplay EQ, con chip ANC dedicato e supporto allo standard Qualcomm AptX.

Un case, due auricolari e tanta qualità certificata Bang & Olufsen. Ognuno degli auricolari presenta due microfoni per la soppressione e correzione dei rumori di fondo più un terzo microfono per l'acquisizione della voce durante le conversazioni telefoniche, per un totale di ben sei microfoni per l'intero setup.

Buona l'autonomia dichiarata, tuttavia come al solito sarà da verificare. Ogni auricolare dovrebbe garantire fino a 6.5 ore continuative con ANC attivo, il che non è assolutamente da sottovalutare. Peggio invece la capacità totale inclusi i pit-stop all'interno dell'astuccio di ricarica. Il totale in questo caso sale fino a 20 ore. La ricarica sarà gestita da un tradizionale cavo USB Type-C, ma è presente anche il supporto alla ricarica Wireless Qi.

I nuovi Bang & Olufsen Beoplay EX arriveranno sul mercato il 19 agosto in due colorazioni, nero oppure oro, al prezzo consigliato di 399 dollari, naturalmente al netto di eventuali tassazioni locali e tariffe d'importazione.