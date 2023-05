Bang & Olufsen il TV Beovision Harmony da 97', da 59.000 Euro

Bang & Olufsen annuncia oggi la nuova versione a 97 pollici del suo televisore Beovision Harmony, che vuole portare l’home cinema ad un livello superiore.

Dotato dello schermo LG OLED più grande del mercato, il TV è caratterizzato dalle nuove cover degli speaker in legno ed alluminio che si aprono come le ali di una farfalla per rivelare il grande schermo che misura 2,15m in larghezza.

Il nuovo Beovision Harmony da 97 pollici è disponibile nelle colorazioni Black Anthracite, Natural Aluminium e Gold Tone abbinate al legno, ma grazie al servizio Atelier di Bang & Olufsen può essere personalizzato per rispondere alle proprie esigenze. Al fine di offrire la migliore esperienza audiovisiva, inoltre, sarà possibile connettere Beovision Harmony ad un set up audio di alta qualità collegandolo ai diffusioni Beolab 90, 50 e 28: in questo modo è possibile godere di un’esperienza di ascolto ancora più completa ed immersiva.

La variante si aggiunge a quelle da 65 e 77 pollici, al Beovision Harmony da 83 pollici presentato di recente, ed al modello da 88 pollici.

Beovision Harmony da 97 pollici sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 16 Maggio 2023, al prezzo di 59.000 Euro, non certo accessibile per tutti così come le dimensioni.