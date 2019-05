Bank of America: 'il business su cui puntare? Quello dell'immortalità, varrà 600 miliardi'

La Bank of America sostiene che il business dell'immortalità varrà 600 miliardi di dollari nel 2025. Cure e trattamenti per allungare la vita, le aziende che offriranno questi servizi varranno sempre di più. Insomma, si tratterebbe della prossima "grande cosa" su cui puntare soldi.

Gli analisti dell'istituto finanziario sostengono che le aziende che stanno investendo in questo settore saranno in grado di "creare miglioramenti nella qualità e nella durata della vita che non hanno precedenti nella storia".

Nel report, che è stato diffuso dalla CNBC, si parla di una longevità media che supererà di gran lunga i cento anni. Quattro le aree strategiche della ricerca sul fronte della longevità: genomics (lo studio del genoma), big data&IA, alimentazione 2.0 e industria farmaceutica focalizzata nell'eliminazione di alcune patologie.

In particolare si immagina che la genomics varrà 41 miliardi di dollari nel 2025. "Sarà in grado di offrire un nuovo editing genetico, con una innovazione rivoluzionaria nella prevenzione e nel trattamento delle malattie".

"La conoscenza medica crescerà del doppio ogni 73 giorni a partire dal 2020", hanno poi scritto gli analisti. "Oggi il dato è ogni 3.5 anni", non è chiaro però cosa intendano dire esattamente.

Oggi le aziende che stanno operando per aumentare le aspettative di vita valgono già complessivamente 110 miliardi di dollari.



Nel frattempo è stato stampato il primo cuore in 3D con tessuto umano.