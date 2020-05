Banksy omaggia le infermiere nel nuovo murales: sono loro le nuove supereroine

Banksy, lo street artist più famoso al mondo, ha voluto ringraziare con un murales le infermiere che in questi giorni sono in prima linea contro la pandemia di Coronavirus. L'ha chiamato semplicemente "Game Changer", ma ha moltissimi significati in quanto ha come protagonista un bambino che gioca con una nuovasupereroina.

Come si può vedere nella foto in calce, il piccolo ha messo nel cesto Batman e Superman, i supereroi per eccellenza. Il loro posto è stato preso da una statuetta di un'infermiera con il grembiule della croce rossa e la mascherina sul volto che, con tanto di mantello e braccio alzato, sorvola il cielo per proteggere tutti.

L'opera è stata donata nella giornata di ieri, 6 Maggio, una data non casuale in quanto ricorreva il National Nurse Day, ed è esposta al General Hospital di Southampton.

"Grazie per tutto quello che state facendo. Spero questa opera illumini un pò il posto, nonostante sia in bianco e nero" si legge nel messaggio lasciato da Banksy, che pone l'accento su un altro aspetto: l'unico elemento di colore è rappresentato dalla croce rossa sul grembiule dell'infermiera.

La fotografia pubblicata su Instagram nel giro di poche ore ha superato il milione di like, e ricevuto migliaia di commenti per ringraziare il personale sanitario che sta duramente combattendo contro la pandemia di Coronavirus.