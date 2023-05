Si può essere bannati da Twitch senza streammare? La vicenda PewDiePie

Oltre 9 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo: questi sono gli impressionanti numeri fatti registrare dal tweet di StreamerBans che annuncia il ban di PewDiePie da Twitch. Sì, avete capito bene: la star del Web è stata bannata dal popolare portale viola.

Quanto pubblicato nella giornata del 9 maggio 2023 dal succitato profilo Twitter automatizzato, che tiene traccia di ciò che accade sulla piattaforma di proprietà di Amazon, non è certo passato inosservato sul Web, come potete ben immaginare. Infatti, non sono in pochi a chiedersi quale sia stata la causa dietro al ban di un personaggio così noto al pubblico.

La curiosità attorno alla vicenda è inoltre stata alimentata dal fatto che PewDiePie non effettua "stream ufficiali" su Twitch da anni, cosa che ha portato un buon numero di persone a chiedersi se sia effettivamente possibile bannare lo YouTuber senza che sia mai comparso fisicamente in live in questo lasso di tempo. In questo contesto, fonti come Game Rant e PC Gamer hanno dunque approfondito la questione, cercando di comprendere meglio l'accaduto.

Ebbene, al centro del ban del canale Twitch di Felix Kjellberg (questo il vero nome di PewDiePie), che prima di marzo 2023 era fermo da circa due anni ma disponeva di oltre 1,5 milioni di follower, ci sarebbe una strana live andata in onda il 21 marzo 2023. In quest'ultima a quanto pare non si vedeva il noto YouTuber, bensì degli episodi della sitcom Trailer Park Boys.

Inizialmente la community ha pensato a un hack del profilo, ma sembra che queste voci siano state smentite (un po' per la sorpresa di tutti), considerando anche il fatto che successivamente sul canale sono iniziati a comparire in loop vecchi video legati a PewDiePie (in una diretta streaming titolata "PewDiePie Infinity"). Il tutto sarebbe stato in realtà un esperimento di CoPilot Media, un servizio di distribuzione e monetizzazione che detiene anche i diritti della succitata sitcom, per mettere alla prova la successiva trasmissione dei vecchi video YouTube.

Al netto di questo, da qualche ora il canale Twitch di PewDiePie risulta inaccessibile. D'altronde, provando a collegarsi a quest'ultimo al momento in cui scriviamo, si legge: "Il canale è temporaneamente non disponibile per una violazione delle Linee guida per la community o delle Condizioni per l'utilizzo del servizio di Twitch".

Attualmente non sono ancora del tutto chiare le motivazioni del ban, ma la community sta esprimendo teorie sul fatto che il tutto potrebbe essere dovuto a quanto fatto da PewDiePie in passato (nel 2017 lo YouTuber finì al centro di ampie polemiche per via di parole controverse pronunciate in un gameplay) oppure al fatto che mandare in onda video YouTube su Twitch possa in qualche modo aver violato le linee guida di quest'ultima piattaforma (considerata la differenza di gestione dei contenuti tra i due servizi). Per ora PewDiePie non ha commentato ufficialmente la vicenda, ma quest'ultima non è di certo passata inosservata.