Il Bar di Heineken nel Metaverso sbarca a Milano: ecco com'è!

Dal 7 al 10 aprile lo spettacolo del metaverso arriva direttamente ai Caselli Daziari di Milano al suggestivo Heineken Silver Metabar, un'iniziativa nata nel mondo digitale e ora sbarcata in quello reale.

Un progetto unico nel suo genere, in cui tutto il meglio del metaverso prende vita con barman e buttafuori "avatar", oltre a un palinsesto sorprendente di DJ e opinion leader.

Il Metabar aprirà i battenti tra una manciata di ore, con un opening su invito in cui presenzieranno Dardust, Silvie Loto e, infine, Jamie Jones, con una diretta che potrà essere seguita anche sulla pagina YouTube di Heineken.

Nelle successive giornate, il programma seguirà questa scaletta:

8 aprile ore 20: La Pina, Diego e la Vale di Radio Deejay ; opening DJ set Valentina Sartorio e a seguire Brina Knauss.

; opening DJ set Valentina Sartorio e a seguire Brina Knauss. 9 aprile ore 20: talk con il comico Valerio Lundini e Marco Cartasegna , fondatore di Torcha; opening Dj set Angelica D'amore e a seguire Manuelito Hell Raton.

, fondatore di Torcha; opening Dj set Angelica D'amore e a seguire Manuelito Hell Raton. 10 aprile ore 20: talk con l’artista NFT Alessandro Malossi e Marco Cartasegna, fondatore di Torcha; opening DJ set Simone De Kunovich e a seguire Chloe Caillet.

Per ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti sul palinsesto, ricordiamo di correre sulla pagina Facebook di Heineken. Abbiamo avuto l'opportunità di accomodarci all'interno di questo spazio incredibile e troverete i nostri scatti esclusivi in calce alla notizia.

Jan Bosselaers, Marketing Director Heineken Italia, ha commentato la notizia con entusiasmo, spiegando che "questa installazione, così come l’aver lanciato la nuova Heineken Silver nel metaverso, riflette l’approccio innovativo e distintivo del brand [...] Lo spirito pionieristico che ci contraddistingue è ciò che ci ha spinto a far vivere al prodotto e ai consumatori un viaggio tra virtuale e reale. Siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un’installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni. Abbiamo voluto regalare un’esperienza coinvolgente, fresca ed emozionante, con il tono scherzoso e ironico che ci caratterizza per ricordare a tutti che non c’è nulla di meglio che gustarsi una birra vera in compagnia".

