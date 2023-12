Bar di Londra serve per sbaglio soda caustica invece di sale e tequila

Al Tiger Tiger nightclub di Londra, quattro clienti hanno ricevuto una sorpresa sgradevole quando hanno ordinato dei shot di tequila. Tradizionalmente serviti con sale e lime, i clienti si sono ritrovati a consumare soda caustica, errore che ha avuto conseguenze pericolose.

Il barista, accortosi della mancanza di sale, si è recato in un'area poco illuminata dietro il bancone e ha prelevato quello che credeva fosse sale da un contenitore bianco su uno scaffale. Tuttavia, dopo che i clienti hanno assaggiato la sostanza bianca, è diventato evidente che qualcosa non andava: hanno iniziato a sentirsi male, soffrendo di vomito e ustioni alla bocca (non sarebbe la prima volta).

La soda caustica, nota anche come idrossido di sodio (NaOH) o liscivia, è un sale alcalino generalmente utilizzato per scopi di pulizia. Il contatto con questa sostanza può causare gravi ustioni agli occhi, alla pelle, al sistema digestivo o ai polmoni, portando a danni permanenti o addirittura alla morte. Queste ustioni possono essere particolarmente gravi, persino in confronto alle ustioni acide.

La maggior parte degli acidi produce una necrosi coagulativa denaturando le proteine, formando un coagulo che limita la penetrazione dell'acido. Al contrario, gli alcali tipicamente producono un tipo di lesione più grave noto come necrosi liquefattiva, che coinvolge la denaturazione delle proteine e la saponificazione del tessuto adiposo, non limitando la penetrazione del tessuto.

Gli alcali causano ustioni più profonde poiché continuano a penetrare la pelle dopo il contatto iniziale. Il nightclub è stato accusato in base alla legge sulla salute e sicurezza sul lavoro e multato per 120.000 sterline. A tal proposito: sapete che la tequila esiste grazie ai pipistrelli?