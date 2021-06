Barack Obama sul cambiamento climatico: 'l'umanità sarà giudicata piuttosto severamente'

Sono ormai tantissime le personalità note che hanno espresso il loro punto di vista sulla questione del "cambiamento climatico". Ad aggiungersi alla lista c'è Barack Obama, che ricordiamo essere stato l'uomo più influente del mondo quando durante il suo mandato come 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America.

L'ex presidente, durante un'intervista sul podcast del New York Times, ha parlato di moltissimi argomenti: dalla questione UFO alla politica, fino a passare all'ambiente... più precisamente alla questione climatica, un argomento sempre più sentito e discusso. Nello specifico, la giornalista Ezra Klein ha chiesto a Obama come potrebbe essere secondo lui la società umana tra 100 anni, considerando la questione ambientale.

Ecco la risposta di Obama: "Beh, se non riusciamo a gestire il cambiamento climatico - e se c'è qualcuno che ci giudicherà - lo farà in modo piuttosto severo, perché i dati sono qui. Lo sappiamo. E abbiamo gli strumenti per fare progressi reali". La situazione è senza dubbio grave e gli scienziati hanno già predetto degli scenari davvero terribili se l'umanità non dovesse riuscire nell'impresa di mitigare i cambiamenti climatici; peggio ancora se non fa nulla per contrastarli.

Il cambiamento sta già colpendo l'umanità: secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, il 37% dei decessi legati al caldo in alcune città tra il 1991 e il 2018 è legato all'aumento della temperatura. Non solo: secondo diversi report scientifici, continuando in questo modo l'Artico potrebbe perdere tutto il suo ghiaccio in estate entro il 2035, mentre il Mediterraneo nel 2050 potrebbe addirittura alzarsi di 20 centimetri.