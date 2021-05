Barack Obama: 'gli UFO esistono, è una cosa seria e non si scherza'

Nel corso di un'intervista rilasciata al "Late Late Show" di James Corden della CNN, l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha parlato di un tema che da sempre affascina ed al tempo stesso spaventa molti: gli UFO.

L'ex inquilino della Casa Bianca, ha introdotto l'argomento con un pò di ironia ed ha raccontato un simpatico aneddoto di quando è entrato in carica. "Quando mi sono insediato ho detto 'va bene c'è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni ed astronavi?' la risposta è stata 'no'".

Tuttavia, parlando seriamente, Obama ha voluto chiarire che "ciò che è vero è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non siamo in grado di spiegare le loro traiettorie, in quanto non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratta".

Si tratta senza dubbio di dichiarazioni destinate ad avere un eco importante, che arrivano a poche settimane dalla conferma del Pentagono di un video di un UFO: lo scorso mese infatti abbiamo riportato su queste pagine la notizia di un filmato che inizialmente sembrava essere fake ma la cui autenticità è stata confermata direttamente dal Dipartimento americano.