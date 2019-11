Barack Obama: 'i social e la tecnologia ci allontano pericolosamente gli uni dagli altri'

Nel corso di una conferenza tenutasi in quel di San Francisco (California), l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni al CEO di Salesforce, Marc Benioff. In particolare, il tema di cui si è discusso è quello del ruolo dei social network e della tecnologia in generale nella società.

Stando anche a quanto riportato da CNBC e ANSA, Obama ha affermato che la tecnologia sta diventando sempre più importante nelle nostre vite, "accompagnandoci" durante tutto il corso della giornata. Tuttavia, questa continua "immersione" nel "mondo virtuale" può portare anche a diversi problemi e l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America ha voluto soffermarsi proprio su questi ultimi.

"Le persone non sanno cosa è vero e cosa non lo è, non sanno più in cosa credere e in cosa non credere. [...] Ci stiamo allontanando gli uni dagli altri in modi pericolosi", ha affermato Obama, riferendosi ai social media e all'utilizzo della tecnologia in generale. "Gran parte della rabbia e della frustrazione che si stanno verificando in questo periodo storico trovano la loro origine in questioni di status. [...] Invece di unire le persone, la tecnologia e i social stanno finendo per dividerle e per isolarle", ha continuato l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America.

Tuttavia, l'intenzione di Obama non è quella di demonizzare la tecnologia, bensì sensibilizzare le persone in merito ai problemi che essa può comportare quando viene utilizzata in modo sbagliato.