Barack Obama indossa uno smartwatch pericoloso: FitBit Ionic è stato ritirato dal mercato

Nonostante la nuova linea di smartwatch FitBit sia stata lanciata a inizio ottobre, non tutti gli utenti che possiedono un device di scorsa generazione potrebbero essersi decisi a fare il "salto" verso un nuovo orologio. A quanto pare, persino Barack Obama non vorrebbe cambiare il proprio smartwatch, un "antico" FitBit Ionic del 2018.

L'ex-Presidente americano Barack Obama è un fan dei device FitBit: fin dal 2014, infatti, egli possiede un FitBit Surge, che è rimasto al suo polso per gran parte del suo secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti. Dal 2018, invece, Obama è passato al FiBit Ionic, lanciato nel 2017 dal sub-brand di Google e che l'ex-Presidente indossa tuttora al polso.

L'idea alla base di Ionic, lanciato ad un prezzo di 300 Dollari circa, era quella di concorrere con l'Apple Watch di Serie 3. In termini di durata della batteria e di feature, in effetti, il top di gamma FitBit sembra essere riuscito nello scopo, poiché si trova ancora al polso di uno degli uomini più influenti della Terra, che lo ha sfoggiato proprio in questi giorni, durante alcuni incontri della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, che si terranno domani, martedì 8 novembre.

La scelta da parte di Obama di indossare lo stesso smartwatch per anni dimostra la sua fedeltà al brand FitBit, questo è vero. Ma c'è un problema: FitBit Ionic potrebbe essere un serio problema per la salute e la sicurezza dell'ex-Presidente americano. FitBit, infatti, ha ritirato lo Ionic dal mercato a marzo 2022, offrendo un rimborso completo a chi lo ha comprato e uno sconto del 40% sull'acquisto di un nuovo device della stessa azienda.

Il motivo? A quanto pare, FitBit Ionic causerebbe scottature a chi lo indossa, almeno in alcuni casi sfortunati. Evidentemente Barack Obama non è stato tra gli utenti scottati dal proprio smartwatch, ma forse sarebbe ora di passare ad un device di nuova generazione, come il nuovissimo FitBit Sense 2.