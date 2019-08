Barack Obama presto potrebbe superare Katy Perry su Twitter per numero di follower

Si preannuncia un cambio di guardia nella classifica degli account Twitter più seguiti al mondo. L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, infatti nelle ultime settimane ha ridotto il gap con l'attuale regina della piattaforma di microblogging, la popstar Katy Perry.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il politico americano è a quota 107,7 milioni di followers, mentre Katy Perry è a 107,8 milioni.

Secondo i dati tra le mani de Il Sole 24 Ore, Obama guadagnerebbe circa mezzo milione di followers al mese, un tasso di crescita quasi cinque volte superiore ai 130 mila della cantante che di recente è stata al centro di qualche polemica per le accuse di plagio.

La particolarità della notizia è rappresentata dal fatto che l'ex inquilino della Casa Bianca è l'unico politico ad essere entrato nella classifica dei cinque account più seguiti di Twitter, dominata da attori, cantanti e sportivi. Non è infatti un caso che oltre alla Perry ed Obama, gli account più seguiti siano quelli di Justin Bieber, Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift e Cristiano Ronaldo, che nonostante i numeri da capogiro di Instagram è fermo a "soli" 79 milioni di seguaci su Twitter.

Per fare un confronto diretto, Donald Trump che utilizza il social come via principale per interagire col pubblico, ha 62,8 milioni di follower.