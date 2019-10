Barack Obama protagonista di Black Panther: succede grazie ai deepfake

Mentre ci si interroga sulla reale pericolosità dei deepfake, al punto che la California li ha banditi, sul web si moltiplicano gli avvistamenti e pubblicazioni. Nello specifico, su YouTube è stato pubblicato un filmato che mostra l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama nelle vesti del supereroe Marvel Black Panther

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, la tecnologia del momento ha consentito ai gestori del canale di sostituire l'attore Chadwick Boseman con l'amato Mr.President nella pellicola di successo del 2018.

Nel video, Obama tiene un discorso commovente alle Nazioni Uniti su come la nazione immaginaria di Wakanda sia finalmente pronta per aprirsi al mondo, una scelta non casuale anche alla luce delle posizioni politiche del predecessore di Donald Trump alla Casa Bianca.

Sham00K ha effettuato un lavoro eccelso ed è riuscito ad estrarre la voce di Obama per sintetizzarla ed inserirla nel video con l'aiuto di StableVoces, un software che si basa sull'intelligenza artificiale per rendere più veritieri e credibili lavori di questo tipo.

La pubblicazione di questo video è destinata a scatenare altre polemiche intorno all'utilizzo dei deepfake. Di recente la questione è finita anche in Italia a seguito della diffusione da parte di Striscia la Notizia di un video modificato di Matteo Renzi.