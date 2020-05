La barba nell'uomo si è evoluta per attutire i pugni sulla mascella?

I folti peli della criniera di un leone proteggono le parti più sensibili dell'animale dall'attacco di un rivale. Allo stesso modo, la barba dell'uomo potrebbe offrire una protezione simile contro gli attacchi diretti alla mascella, l'osso facciale che si rompe più spesso durante un combattimento, suggeriscono dei ricercatori.

Il padre della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin, vedeva la criniera del leone come una fonte di protezione fisica, ma considerava la barba umana come un semplice "ornamento" per attirare l'attenzione femminile. Gli autori di un nuovo studio pubblicato il 15 aprile sulla rivista Integrative Organismal Biology, però, hanno proposto un punto di vista differente.

Sostengono che i peli della barba avrebbero diffuso collettivamente la forza di un colpo e quindi si sarebbero evoluti in risposta alla necessità di vincere battaglie maschio contro maschio. Un numero crescente di prove suggerisce che gli scheletri e i muscoli umani si siano evoluti per supportare le specializzazioni legate ai combattimenti maschili; altri ricercatori hanno precedentemente suggerito che le forme facciali maschili si siano evolute per proteggere il viso dai danni durante gli scontri.

Potrebbe quindi essere possibile che le barbe si siano evolute per lo stesso motivo, suggeriscono i ricercatori. Così, sono stati effettuati degli esperimenti: gli scienziati hanno costruito modelli che approssimavano la struttura dell'osso in un cranio umano, avvolgendoli con peli di montone, un analogo perfetto per la barba umana. Effettuando diverse prove, alla fine, si è scoperto che le barbe più folte hanno assorbito quasi il 30% in più di energia rispetto agi modelli "sbarbati" e quelli con meno barba.

"I risultati di questo studio indicano che la barba è effettivamente in grado di ridurre significativamente la forza di impatto da un colpo contundente e assorbire energia, riducendo così l'incidenza di fallimento", affermano infine gli scienziati. "Se lo stesso vale per i peli facciali umani, allora avere la barba può aiutare a proteggere le regioni vulnerabili dello scheletro facciale da colpi dannosi."

Un (altro) motivo in più per avere una barba folta.