Barbecue e Tumori: ecco i consigli per grigliare in sicurezza!

Cucinare la carne ad alte temperature potrebbe nuocere alla salute, sopratutto durante una grigliata, perché il fumo e le parti bruciate potrebbero sprigionare elementi cancerogeni. Per questo motivo, gli esperti dell'American Institute for Cancer Research (AICR) hanno pubblicato delle accortezze da seguire per rendere la nostra grigliata più sicura.

"La ricerca dimostra che le diete ad alto contenuto di carne rossa e lavorata aumentano il rischio di cancro al colon", ha dichiarato Alice Bender, dell'AICR. "E grigliare carne, rossa o bianca, ad alte temperature forma potenti sostanze cancerogene."

Come prima cosa, gli esperti ci dicono di ridurre il consumo di carne rossa o lavorata, e di sostituirli con pesce, pollo e verdure, per rendere più piacevole l'accompagnamento della carne bianca (l'AICR raccomanda non più di 300/500 grammi di carne rossa a settimana).

Il secondo consiglio è quello di marinare la carne. Cucinare qualsiasi cibo ad alte temperature provoca la formazione di composti chiamati ammine eterocicliche (HCA) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA o PAH).

Queste sostanze possono danneggiare il nostro DNA. Gli studi hanno infatti dimostrato che marinare la carne (con aceto, succo di limone o vino insieme a olio, erbe e spezie), per minimo 30 minuti, può ridurre la formazione di HCA.

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono depositati sulla carne anche dal fumo. Per questo motivo è consigliabile far cucinare la carne a fuoco lento, in modo tale da ridurre la formazione di questi agenti nocivi.