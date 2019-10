Una barca costruita in 3D, battuti contemporaneamente 3 record mondiali

Tre record mondiali in un colpo solo, potrebbe essere di per sè un ulteriore record mondiale? Utilizzando la più grande stampante 3D del mondo, la più grande barca al mondo stampata con stampa 3D che si trova ad essere il più grande oggetto solido al mondo prodotto con stampa 3D. Il tutto costruito da un team dell'università di Maine.

Il tutto catturato, in questi tempi moderni, da un video time-lapse. Video che permette di vedere la costruzione dell'imbarcazione, durata tre giorni, in praticamente mezzo minuto.



Il Centro Strutture Avanzate e Compositi dell'università ha mostrato ufficialmente la bellissima barca, 25 piedi (7,62 metri) e 5.000 libbre (2267,96 chili), denominata 3Dirigo, durante una cerimonia, tenutasi lo scorso giovedì, con tanto di funzionari del Guinness World Records. Si è bella ed è la più grande mai stampata ma... può navigare? Solo al termine dell'evento, il team ha testato la navigabilità della barca novella, presso l'Alfond W2 Ocean Engineering Laboratory, che dispone di un bacino d'onda multidirezionale e di una macchina eolica ad alte prestazioni.



Secondo un comunicato stampa dell'università di Maine 3Dirigo non sarebbe affatto l'oggetto più grande che la stampante 3D in loro possesso possa costruire. Verrà presto battuto un altro record? Se spinta al limite, sembra possa stampare oggetti fino a 100 piedi (circa 30 metri) di lunghezza, 22 piedi (circa 6,7 metri) di larghezza e 10 piedi (3 metri circa) di altezza. Dimensioni assolutamente incredibili. La scuola ha infatti diverse applicazioni per la stampante, tra le quali spicca una partnership con l'esercito americano per lo sviluppo di sistema di rifugio per i soldati.



Uno strumento eccezionale, non certo paragonabile ad una stampante 3D da 100 euro. Anche se, pezzo per pezzo, si può arrivare a costruire una Lamborghini... Più o meno.