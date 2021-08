Il Barcellona saluta Messi sui social: record di like per i post su Instagram

La notizia del calciomercato estivo è arrivata ieri sera: Lionel Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni. La comunicazione è giunta direttamente dal club catalano, che ha salutato il suo fenomeno tramite i profili social Instagram, dove i post hanno fatto il pieno di like.

Il post contenente la nota ufficiale che ha gelato i tifosi blaugrana ed in cui è stato annunciato che Messi non giocherà più nel Barcellona, nel giro di 14 ore ha superato quota 6,4 milioni di like ed ha racimolato oltre 200mila commenti da parte di tifosi ed appassionati.

Il filmato, sempre pubblicato dal Barcellona in cui vengono mostrate le migliori giocate di Messi al Barcellona, condito da un "Gracias, Leo", è stato visto oltre 15,4 milioni di volte ed ha racimolato 113mila commenti.

Numeri altissimi anche per la galleria fotografica in cui i social media manager hanno pubblicato una serie di scatti che raccontano la storia di Messi al Barcellona: dal colpo di testa in finale di Champions all'Olimpico di Roma ai sei Palloni d'Oro, passando per il clamoroso gol contro il Real Madrid in cui regalò ai fotografi l'immagine con la maglietta in mano. La gallery ha racimolato 4,2 milioni di like ed in molti chiedono al Barcellona di ritirare la maglia col numero 10.

In molti però, soprattutto, si pongono una semplice ma difficile domanda: dove giocherà Leo il prossimo anno?