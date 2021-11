Il Barcellona FC si lancia negli NFT: in vendita i momenti storici del team

Quella dei Non-Fungible Token sembra essere la moda del momento, poiché molte aziende di ogni settore la stanno abbracciando per promuovere i propri prodotti e per aprirsi ad un nuovo mercato. Per esempio, pochi giorni fa anche Quentin Tarantino è entrato nel mondo degli NFT: ora, invece, è l'FC Barcellona ad annunciare i propri Token non fungibili.

In particolare, il Barcellona ha annunciato una collezione di NFT basati su momenti storici del club calcistico. La squadra non ha fornito altri dettagli in merito, ma pare che darà ai fan la possibilità di accedere a delle aste per aggiudicarsi foto e brevi video dei momenti più iconici del club, come goal particolarmente significativi, vittorie in competizioni internazionali e altri eventi di rilievo storico.

Le compravendite degli NFT del Barcellona avverranno su Ownix, un marketplace basato su Ethereum che offre aste di diverse categorie di token digitali. Secondo Ownix, gli NFT della squadra spagnola saranno scelti da una "commissione speciale" e poi messi all'asta come pezzi unici o addirittura come intere collezioni.

La scelta del Barcellona di iniziare a vendere degli NFT potrebbe dipendere dalla crisi finanziaria che il club sta vivendo, con un debito di circa 1,56 miliardi di Dollari nella scorsa stagione. I precedenti proprietari della squadra, infatti, sono stati accusati di aver effettuato spese enormi e sconsiderata per l'acquisto di giocatori estremamente famosi ma che non si sono rivelati capaci di mantenere buone performance in campo.

Molti altri team potrebbero cercare di "arrotondare" sul bilancio utilizzando il mercato degli NFT, mentre alcuni stanno già pagando i propri giocatori con token e criptovalute: è questo il caso del Paris Sant-Germain, che ha pagato una parte del contratto siglato con Lionel Messi in Fan Token. Se volete saperne di più sugli NFT, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sui Non-Fungible Token.