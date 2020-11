Questa barchetta stampata con una speciale tecnica 3D è più piccola di un capello umano

I ricercatori dell'Università di Leida nei Paesi Bassi sono riusciti a creare delle piccole strutture di 30 micrometri, più piccola di un capello umano. Ciò rappresenta un gran passo avanti per questa tecnologia che, in futuro, potrà essere utilizzata in un modo mai visto: magari per "navigare" all'interno del nostro corpo.

La creazione di questa struttura complessa dimostra che la polimerizzazione a due fotoni (2PP), la tecnica di microstampa 3D utilizzata nello studio, può essere sfruttata per produrre forme veramente complesse. Partendo da una sfera di polimero fotosensibile, il team ha utilizzato questa tecnologia per ideare micro-strutture sempre più complesse.

"Muovendo il laser attraverso la goccia in modo controllato, possiamo creare la forma della struttura che vogliamo", affermano i ricercatori. Le strutture create dagli esperti, infatti, hanno dei dettagli incredibili. "Qui si può vedere il vero vantaggio dell'utilizzo di una micro stampante 3D", notano gli autori nel loro studio. "Diventa molto semplice costruire dettagli complessi nelle particelle, come sfere appuntite, barche, astronavi o forme più convenzionali".

Il potenziale della tecnologia è così immenso che un giorno si potrebbero creare delle strutture - capaci di "nuotare" all'interno del nostro sistema sanguigno - con un'ampia gamma di forme, che saranno utili per applicazioni nella diagnostica terapeutica e nella somministrazione di farmaci (gli scienziati stanno già lavorando a un robot capace di fare qualcosa del genere).