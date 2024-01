Bard sta per arrivare su Google Assistant? Sembra di sì: i primi screenshot

Mentre OpenAI lavora per sostituire Google Assistant con ChatGPT su Android, è la stessa Google a cercare di rispondere colpo su colpo alla compagnia di Sam Altman. Per contrastare un eventuale predominio di ChatGPT nel campo degli assistenti vocali, infatti, Big G sta lavorando a Google Assistant con Bard: ecco i primi screenshot!

Nonostante il lancio di Google Bard risalga a poco meno di un anno fa, finora Big G non lo ha integrato in Assistant, il suo assistente vocale per Android. Forse per colpa degli "svarioni" di Google Bard, forse perché la tecnologia non è ancora pronta: al momento saperlo è impossibile. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto presto.

Lo sviluppatore Android Dylan Roussel, infatti, ha mostrato su X i primi screenshot di Google Assistant con Bard, ovvero dell'aggiornamento dell'assistente digitale di Big G in arrivo nei prossimi mesi, che porterà con sé diverse funzioni legate all'IA. Roussel ha infatti spiegato che "Google sta lavorando ad Assistant con Bard, lo sappiamo tutti. La scorsa settimana, però, abbiamo visto anche alcune parti dell'UI della funzione".

Potete trovare le immagini della feature in calce a questa news, scorrendo il thread di risposte al post di Roussel. Le prime immagini ci mostrano che Google Assistant con Bard dovrà essere impostato dagli utenti al primo utilizzo, ma funzionerà esattamente come fa anche oggi: vi basterà dire "Hey Google" per attivare l'assistente vocale. Quest'ultimo utilizzerà le funzioni legate all'IA per aiutarvi nella vita di tutto i giorni, nel lavoro e persino nei vostri hobby.

Successivamente, Roussel spiega che "dopo il setup di Assistant con Bard, potrete finalmente iniziare ad utilizzarlo. L'UI vi fornisce dei consigli per iniziare, ma potrete inserire i vostri prompt per l'IA con la tastiera in fondo alla pagina. Avviando Assistant con Bard mentre un'altra app è aperta, potrete generare uno screenshot di quest'ultima e allegarlo rapidamente all'assistente vocale, per poi porre delle domande legate ai suoi contenuti".

Inoltre, aprendo l'app di Google Assistant potrete risalire alla cronologia delle vostre chat e alle estensioni (sì: Google Bard avrà delle estensioni come ChatGPT). Infine, sempre dall'applicazione avrete modo di accedere alle Impostazioni dell'assistente vocale, che vi permetteranno di "mettere in pausa" la versione AI-Powered di Google Assistant e di tornare a quella standard.