'Bard di Google addestrato usando i dati di ChatGPT': la rivelazione scuote Google

Un nuovo rapporto pubblicato in rete, che cita un ex dipendente Google, ha svelato che il chatbot Bard lanciato di recente starebbe utilizzando i dati di ChatGPT per l’addestramento. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando non poche reazioni tra gli esperti.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato un altro rapporto pubblicato da The Information, secondo cui l’ex ricercatore di Google Jacob Devlin, specializzato in intelligenza artificiale, avrebbe lasciato l’azienda dopo aver avvertito il CEO di Alphabet Sundar Pichai che Bard stava effettivamente prendendo dati da ChatGPT in modo in diretto.

Devlin avrebbe spiegato al numero uno di Google che il team specializzato nello sviluppo di Bard avrebbe avuto accesso ad un sito web chiamato ShareGPT dove vengono pubblicate le conversazioni degli utenti con ChatGPT per verificarle.

In una dichiarazione arrivata a stretto giro di orologio a The Verge, il portavoce di Google Chris Pappas ha smentito il tutto spiegando che “Bard non è addestrato su alcun dato da ShareGPT o ChatGPT”.

Google Bard è disponibile da qualche giorno senza waitlist, ma a far discutere sono state anche le indiscrezioni secondo cui GPT-5 potrebbe rendere ChatGPT indistinguibile da un umano: dell’eventualità si parla da tempo ma potrebbe vedere la luce già nel corso dell’anno.