Ma quale Bard: Google DeepMind mira a ChatGPT col nuovo chatbot IA

Non ci sono solamente gli aggiornamenti di Google Bard a tenere alta l'attenzione in ambito di progetti lato intelligenza artificiale effettuati dalla società di Mountain View. Infatti, Google DeepMind ha affermato che il suo prossimo chatbot IA "sfiderà" ChatGPT.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e Wired, il laboratorio di ricerca di proprietà di BigG ha spiegato che il prossimo large language model (LLM) risulterà "pari" o superiore a quanto proposto da OpenAI. No, non si fa riferimento all'attuale chatbot Bard, bensì a un progetto differente.

In parole povere, l'azienda di Mountain View sta facendo uso delle tecniche legate ad AlphaGo, ovvero il sistema IA di DeepMind che è riuscito per primo a sconfiggere un professionista umano in una partita del gioco da tavolo Go, per realizzare un altro chatbot IA. Quest'ultimo è chiamato Gemini.

Il progetto mira a offrire una soluzione di intelligenza artificiale avanzata, tanto che il CEO di DeepMind, Demis Hassabis, ha dichiarato ai microfoni di Wired che il chatbot potrà pianificare o risolvere problemi, nonché analizzare il testo.

"Ad un livello elevato si può pensare a Gemini come a una combinazione di alcuni dei punti di forza dei sistemi di tipo AlphaGo con le straordinarie capacità linguistiche dei large language model. [...] Abbiamo anche alcune innovazioni che saranno piuttosto interessanti", ha spiegato Hassabis. Gemini riuscirà a "impensierire" ChatGPT? Staremo a vedere.