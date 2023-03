Bard, la risposta di Google a ChatGPT è (quasi) pronta

La competizione tra le chat IA sta per diventare più accesa che mai, dal momento che Google ha lanciato Bard in una prima versione preliminare per gli utenti che abitano negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Bard è un chatbot che, come ChatGPT, dovrebbe essere in grado di velocizzare la produttività, aiutare a partorire nuove idee, e rispondere alle più disparate tra le domande che vorremo porgli. Stiamo ancora parlando di un prodotto in fase di test e per parteciparvi bisogna essere maggiorenni e iscriversi sul portale ufficiale, così da mettersi in lista d'attesa.

Google ci ricorda che Bard è appunto ancora un esperimento nelle prime fasi di sviluppo e di conseguenza potrebbe esporre risposte inaccurate e in alcuni casi addirittura offensive, per questo motivo vi è un grande sforzo umano da parte della compagnia per migliorare l'attendibilità del servizio, e si impegnerà nel corso del tempo a garantire un'esperienza progressivamente sempre più adeguata e soddisfacente.

La compagnia ci tiene a far presente che Google Bard non è ancora in grado di aiutare nel "coding" ma la possibilità che possa farlo in futuro fa sorgere più di qualche domanda sull'influenza che questo tipo di strumenti avrà nella nostra vita, perché abbiamo già constatato che secondo alcuni dati ChatGPT avrà un impatto sul mercato del lavoro.