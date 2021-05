I barili tossici nell'oceano a largo di Los Angeles sono più del previsto

Vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine della scoperta dei barili tossici di DDT nel mare vicino alla California meridionale. Secondo gli ultimi report, infatti, il campo di detriti tossici è ancora più grande di quanto ci si aspettasse: ben 27.000 barili, un numero che potrebbe arrivare fino alle 100.000 unità.

Oggi Los Angeles è per lo più associata a Hollywood e al cinema, ma erano il petrolio e il gas le industrie fiorenti nell'area e gran parte dei rifiuti dell'estrazione e della lavorazione finivano nell'oceano. "Lo scarico di rifiuti industriali nell'oceano iniziò effettivamente negli anni '30 e continuò fino all'inizio degli anni '70", afferma Eric Terrill, capo scienziato della spedizione e direttore del Marine Physical Laboratory a Scripps.

Secondo le stime, le aziende hanno scaricato tra 386 e 772 tonnellate di rifiuti in località offshore nel bacino di San Pedro per quasi quattro decenni. Non si sapeva, tuttavia, quanto fosse estesa la discarica di rifiuti, dove esattamente fosse situata e se i contenitori che contenevano le sostanze tossiche perdessero (e soprattutto quanto).

Sebbene il team di ricerca non sappia ancora quanti dei 27.000 barili appena descritti contengano DDT, l'indagine offre un punto di partenza per indagare sull'impatto ambientale dei container. Gli scienziati stanno iniziando a studiare gli impatti del rilascio dei rifiuti solo adesso e pubblicheranno i loro risultati prossimamente su delle riviste scientifiche.