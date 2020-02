Barista si rifiuta di servire un cliente con le AirPods: 'Toglile, maleducato!'

Le AirPods sono a tutti gli effetti il fenomeno del momento. Basta farsi un giro per le varie città per scoprirlo, ma ciò è confermato anche dai risultati finanziari di Apple, che hanno mostrato un incremento esponenziale della divisione indossabili. La storia che arriva dal web va oltre ed è destinata a far riflettere.

Come raccontato da Gizmochina, un barista si sarebbe rifiutato di servire un utente che indossava una sola AirPods fin quando quest'ultimo non l'ha rimossa dall'orecchio. Ma non è tutto, perchè oltre a ciò lo stesso barman ha anche invitato l'uomo ad andare "in altri negozi come Starbucks o Dunkin se desidera essere servito da un robot e non vuole alcuna relazione umana".

Il motivo? Secondo il barman indossare le cuffie (anche una sola) mentre si parla con un'altra persona è sintomo di cattiva educazione, e non consente nemmeno di ascoltare le eventuali domande. La rimozione delle AirPods, secondo il barista, consente di dare conferma del proprio ordine.

Si tratta di un caso sicuramente strano, ma era nell'aria in quanto sempre più spesso capita di trovarsi in metropolitana o in un negozio di fianco ad una persona con le AirPods o con le cuffie all'orecchie, che non è in grado di capire ciò che accade nell'ambiente circostante.



