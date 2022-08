Barra luminosa Xiaomi per monitor in sconto del 40% su Amazon Italia

Al netto delle offerte di Amazon relative al PLA della Overture, ci sono anche molti altri sconti sul noto portale e-commerce. Infatti, non manca una promozione niente male su una barra luminosa per monitor di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il prodotto Xiaomi MI-BHR4838GL viene ora venduto a un costo di 38,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il prezzo del prodotto ammontava a 65 euro. Questo significa che c'è uno sconto del 40%, ovvero è possibile risparmiare 26,10 euro.

Se vi state chiedendo come funziona il tutto, basta semplicemente posizionare la barra luminosa nella parte superiore del monitor, in modo da illuminare la scrivania senza dover fare uso di lampade e simili. C'è una porta USB Type-C che va utilizzata per l'alimentazione. Non manca poi un "telecomando" dalla forma circolare che permette di gestire luminosità e temperatura. Servono due batterie AAA per alimentarlo.

In ogni caso, non siamo riusciti a scovare questo prodotto né all'interno del sito Web ufficiale di Unieuro né sul portale di MediaWorld. La promozione di Amazon potrebbe dunque interessare a non pochi utenti, ma fate attenzione: al momento in cui scriviamo la disponibilità è limitata.