La Grande Barriera Corallina australiana è estremamente in pericolo

Sappiamo da tempo che il cambiamento climatico sta danneggiando in modo irrimediabile le barriere coralline della Terra. Questi eventi stressano i coralli, ma in seguito - se non ulteriormente sollecitati - riescono a tornare in salute. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto, la Barriera Corallina più grande del mondo sta sbiancando di nuovo.

"Più della metà della copertura di corallo vivente che possiamo vedere dall'aria è completamente sbiancata e completamente bianca e può segni di fluorescenza nei colori rosa, giallo e blu", ha dichiarato Neal Cantin, biologo dei coralli presso l'Australian Institute of Scienze marine nel rapporto Axios pubblicato qualche giorno fa.



Si tratta di un evento così grave che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha dichiarato che la barriera corallina dovrebbe essere inserita nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale in via di estinzione. Adesso, purtroppo, potrebbe essere troppo tardi - affermano gli stretti.



La Grande Barriera Corallina australiana sta subendo il suo evento di sbiancamento di massa a causa delle ondate di caldo causate dai cambiamenti climatici. Almeno 750 barriere coralline che mostrano uno sbiancamento diffuso. Anche se non è ancora chiaro l'esatta entità del danno, l'evento mette in grave pericolo l'ecosistema di una barriera corallina e riduce le sue possibilità di prosperare... riducendo i colori dei pesci.