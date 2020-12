Lo stato della Grande Barriera Corallina è passato a 'critico'

Anche questa volta siamo portatori di brutte notizie per quanto riguarda l'ambiente, purtroppo. Lo stato di salute della Grande Barriera Corallina australiana, infatti, è ufficialmente passato da "significativamente preoccupante" a "critico". Questa è la prima volta.

Per l'esattezza, un terzo dei 252 siti naturali del patrimonio mondiale sono ora minacciati dai cambiamenti climatici, ad annunciarlo è stata l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). La Grande Barriera Corallina deve affrontare il riscaldamento degli oceani, l'acidificazione e il grande riscaldamento dei mari (che si stanno riscaldando a ritmo di 5 bombe atomiche al secondo).

Alcune questioni, come la pesca eccessiva e la distruzione degli habitat, possono essere gestite ancora più severamente da oggi in poi, ma la più grande minaccia, ovvero il cambiamento climatico, non può essere affrontato. Senza contare che, in base a quello che si legge nel rapporto, i piani per proteggere la barriera corallina a lungo termine sono stati lenti da attuare.

"In questo momento il governo federale si sottrae alla responsabilità di agire come custode della Grande Barriera Corallina ed è semplicemente spaventoso", ha dichiarato a Reuters, David Cazzulino, attivista della Great Barrier Reef dell'Australian Marine Conservation Society. Non solo la Grande Barriera Corallina: altri quattro siti siti australiani del patrimonio mondiale - Blue Mountains, le foreste pluviali del Gondwana, la costa di Ningaloo e Shark Bay - sono stati declassati.

"I siti naturali del patrimonio mondiale sono tra i luoghi più preziosi del mondo e dobbiamo proteggerli alle generazioni future", ha dichiarato infine Bruno Oberle, direttore generale dell'IUCN. Che si debba arrivare prima al disastro per capire l'importanza di un sito del genere? Nel frattempo, il 2020 è stato molto probabilmente il secondo anno più caldo mai registrato dall'umanità.