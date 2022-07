La Grande Barriera Corallina è in pericolo: gli esperti lanciano l'allerta

In un documento pubblicato dal Climate Action Beacon della Griffith University, alcuni esperti climatici ed ambientali hanno proposto di inserire la Grande Barriera Corallina nel sistema di protezione dei siti vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici elencati nel Patrimonio Mondiale, a causa del grande pericolo che sta vivendo.

Questo sistema di tutela mondiale, avrebbe come misure chiave per la salvaguardia ambientale diversi punti fondamentali, quali:

Un'azione climatica più ambiziosa da parte del governo del Paese in cui si trova il sito Patrimonio dell'Umanità messo sotto tutela;

Una condotta climatica migliore da parte dei governi di altri paesi che sono anche firmatari della Convenzione sul patrimonio mondiale;

Misure aggiuntive che eleverebbero il profilo degli impatti climatici sui siti del patrimonio mondiale nelle altre importanti convenzioni internazionali, in particolare quelle delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la biodiversità.

Il motivo che ha spinto gli scienziati a rinnovare le richieste di elencare la Grande Barriera Corallina (GBC) come "In pericolo" è dovuto al fatto che la GBC ha subito importanti eventi di sbiancamento dei coralli negli ultimi sette anni, anche per colpa dell'ultimo evento che si è verificato durante l'attuale ciclo più freddo de "La Niña" (il noto fenomeno oceanico e atmosferico controparte de "El Niño").

I professori Brendan Mackey e Imogen Zethoven, co-autori principali dello studio, hanno affermato che la GBC ha dovuto affrontare due principali minacce per la sua sopravvivenza: il cambiamento climatico e la scarsa qualità dell'acqua dovuta al deflusso agricolo.

"Negli ultimi anni si sono verificati quattro eventi di sbiancamento dei coralli gravi e diffusi e la minaccia del cambiamento climatico aumenta con ogni incremento del riscaldamento globale. Pertanto, poiché questa minaccia persiste, esiste un forte rischio scientifico di vedere la GBC in pericolo", ha affermato il prof. Mackey.

Gli esperti sostengono che il vero scopo dell'elenco dei siti "In Pericolo" non è quello di "puntare il dito ed umiliare" un governo, ma inviare un chiaro messaggio alla comunità mondiale per intraprendere un'azione collettiva.

L'elenco, ad esempio, presenterà al governo australiano l'opportunità di rafforzare il suo ruolo come leader mondiale nell'azione per il clima, lavorando in collaborazione con i paesi vicini che hanno in comune siti vulnerabili della barriera corallina tropicale del patrimonio mondiale.

"Si tratta di una politica globale sugli impatti e sui rischi climatici che potrebbe applicarsi a qualsiasi sito del patrimonio mondiale vulnerabile al clima, sia esso culturale o naturale", ha aggiunto il prof. Zethoven

D'altronde, le stesse Nazioni Unite hanno confermato che gli oceani sono malati, poiché il cambiamento climatico danneggia gli oceani più velocemente del previsto.