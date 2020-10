La Grande Barriera Corallina ha perso metà dei suoi coralli dal 1995

La Grande Barriera Corallina australiana ha perso più della metà dei suoi coralli dal 1995, questo è quello che ha scoperto uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B. Il motivo? Il riscaldamento dei mari causati dai cambiamenti climatici.

"Non c'è tempo da perdere - dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas serra al più presto", hanno detto i ricercatori. Gli esperti hanno scoperto che le popolazioni erano diminuite di oltre il 50% in tutte le dimensioni e specie di coralli, soprattutto le grandi specie strutturali che di solito forniscono habitat per pesci e altre forme di vita marina.

Lo sbiancamento si verifica quando i coralli sotto stress scacciano le alghe - conosciute con il nome di zooxantelle - che danno loro colore. Estendendosi per oltre 2.300 km, la barriera corallina è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel 1981 per la sua "enorme importanza scientifica". Purtroppo, però, nell'ultimo decennio è stata ampiamente danneggiata dai mari più caldi che, oltre ad uccidere i coralli, hanno disperso la vita marina e accelerato la crescita di alghe e altri contaminanti.

"Pensavamo che la Grande Barriera Corallina fosse protetta dalle sue dimensioni, ma i nostri risultati mostrano che anche il sistema di barriera corallina più grande e relativamente ben protetto del mondo è sempre più compromesso e in declino", ha affermato il prof. Terry Hughes, un coautore dello studio condotto. A marzo, infatti, gli scienziati hanno riferito che la barriera corallina aveva subito il suo terzo evento di sbiancamento di massa in cinque anni.