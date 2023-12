Barriere coralline in pericolo! I risultati sono allarmanti

Secondo uno studio internazionale condotto dal Professor Ove Hoegh-Guldberg della UQ School of the Environment, i risultati sono allarmanti. Nei prossimi anni le incredibili ondate di calore marino causeranno un devastante sbiancamento di massa dei coralli in tutto il mondo. Bisogna intervenire al più presto.

La scoperta allarmante è stata pubblicata recentemente sulle pagine della nota rivista scientifica Science ed il suo autore, scienziato esperto in barriere coralline e docente presso l'Università del Queensland, sta attualmente partecipando agli incontri sul cambiamento climatico COP28 a Dubai per illustrarne i dati.

"Siamo rimasti scioccati nello scoprire che le condizioni di stress termico sono iniziate ben 12 settimane prima rispetto ai picchi precedentemente registrati e si sono mantenute per molto più tempo nel Pacifico tropicale orientale e nei Caraibi", ha spiegato il Prof. Hoegh-Guldberg.

“I dati storici suggeriscono che le attuali ondate di calore marino saranno probabilmente il precursore di un evento globale di sbiancamento e mortalità dei coralli nei prossimi 12-24 mesi. Nel luglio 2023 la Terra ha vissuto i giorni più caldi mai registrati dal 1910, nonché il mese più caldo mai registrato per le temperature della superficie del mare. Tutto questo esercita un'enorme pressione sugli ecosistemi tropicali vitali ma fragili, come le barriere coralline, le foreste di mangrovie e le praterie di alghe", ha aggiunto l'autore.

Questi preoccupanti risultati arrivano in un punto critico nella protezione della biodiversità globale, con l’impegno per la mitigazione del cambiamento climatico che purtroppo sta visibilmente diminuendo in molte nazioni del mondo.

D'altronde, le ultime informazioni ambientali indicano che siamo ben oltre le linee guida per evitare che la temperatura superficiale globale raggiunga una condizione molto pericolosa entro la metà o la fine di questo secolo.

"Stiamo andando nella direzione opposta. Senza un’azione seria e rapida, la persistenza delle barriere coralline oltre i prossimi decenni è in serio pericolo. L’aumento della temperatura del mare, insieme ad altri fattori di stress come l’acidificazione degli oceani e l’inquinamento, hanno gravemente indebolito la loro resilienza", ha affermato il Prof. Hoegh-Guldberg

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di introdurre geni della tolleranza al calore nella popolazione naturale dei coralli, che si sono già rivelati promettenti, ma riuscire ad attuare in tempo un tale sistema rimane ancora logisticamente impegnativo.

Ha infatti spiegato l'autore che "data la natura estremamente complessa ed interconnessa degli ecosistemi marini, come le barriere coralline, è necessario soprattutto un approccio globale per mitigare gli impatti delle mutevoli condizioni oceaniche".

Staremo a vedere quali saranno i risultati delle discussioni che stanno avvenendo in questi giorni durante gli importanti incontri sul clima della COP28. Purtroppo, ormai è un dato di fatto, il riscaldamento del mare sta devastando le barriere coralline e non possiamo non tenerne conto.