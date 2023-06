Ecco a voi il Basco, la lingua più isolata e oscura d'Europa

Il nostro pianeta è pieno di culture e popoli che hanno tutti un linguaggio diverso, più o meno difficili da imparare e più o meno conosciuti. A questo proposito, sapete che la lingua basca è una delle più singolari ancora parlate oggi in Europa? Quest'ultima non è correlata a nessun'altra lingua esistente sul pianeta.

Chiamata anche Euskara, come potrete aver intuito proviene dai Paesi Baschi, una regione sul bordo occidentale delle montagne dei Pirenei tra i confini di Francia e Spagna. Non sappiamo da quanto sia in circolazione questo linguaggio, ma sappiamo che la testimonianza scritta più antica proviene dalla Mano di Irulegi, ciondolo in bronzo a forma di mano di 2000 anni su cui è incisa una parola basca.

Su una popolazione di circa 2,1 milioni nei Paesi Baschi, circa un terzo può parlare la lingua oggi, ma è la lingua madre di pochissimi, poiché la maggior parte delle persone usano lo spagnolo o il francese nella vita di tutti i giorni. Il 44% di chi parla la lingua trova più facile comunicare in spagnolo e questa tendenza continua a crescere.

Il basco è così studiato dagli scienziati perché sembra essere emerso da un ramo completamente separato dell'albero genealogico da ogni altra lingua attualmente utilizzata sulla Terra. La stragrande maggioranza dell'Europa, e parti significative dell'Asia, usano lingue indoeuropee, mentre il basco emerse addirittura prima.

Alcuni esperti pensano che la sua sopravvivenza sia dovuta al paesaggio montuoso della regione basca, che ha reso difficile l'invasione e l'influenza di potenze esterne.