Una base sulla Luna? Facciamo il punto della situazione

La NASA potrebbe lavorare con i suoi partner internazionali per stabilire una serie di campi lunari sparsi su tutta la superficie del nostro satellite, per sviluppare progressivamente l’indagine scientifica e l'esplorazione dello spazio.

Si sta ancora valutando questa opportunità che comporterebbe comunque notevoli oneri economici, anche in rapporto all’eventualità che alcune basi lunari siano costruite e gestite da partner internazionali come l'Agenzia spaziale europea, il Canada o il Giappone, che hanno tutti firmato come partner del programma Artemis.

L'obiettivo della NASA di riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2025 è stato oggetto di un lungo dibattito non solo nella comunità scientifica ma nell’opinione pubblica. Jim Free, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, ha dichiarato che il programma Artemis dell'agenzia potrebbe alla fine costruire diverse basi sulla superficie lunare invece di un singolo campo base al polo sud lunare come progettato nel 2020.

Secondo il piano del campo base, l'habitat includerebbe infrastrutture elettriche, schermatura dalle radiazioni, strutture per lo smaltimento dei rifiuti e una piattaforma di atterraggio per gli equipaggi in visita. Sarebbe anche sede di un rover lunare che gli astronauti potrebbero guidare sulla superficie lunare e una "piattaforma di mobilità abitabile" che gli equipaggi potrebbero utilizzare per visitare altre località sulla luna per un massimo di 45 giorni alla volta.