La più grande base militare USA è rimasta senza corrente per 12 ore

Fort Bragg, la più grande base militare americana, è rimasta senza corrente elettrica per 12 ore. Si è trattata di una esercitazione per simulare gli effetti di un attacco informatico su vasta scala.

La simulazione mirava a misurare l'impatto di un possibile attacco sulle operazioni, l'infrastrutture e la sicurezza dell'esercito americano. La esercitazione, per tutta la sua durata, non è stata comunicata all'esterno, questo per simulare "gli effetti nel mondo vero su tutte le persone direttamente associate con la base militare". Fort Bragg è la più grande base militare negli Stati Uniti, ospita oltre 50.000 soldati, ma non solo: è una vera e propria piccola città, con negozi, ristoranti, musei e gli alloggi dei parenti dei militari. In totale sono circa 30mila i residenti civili di Fort Bragg.

L'assenza di elettricità all'interno dell'infrastruttura militare ha creato diversi problemi alla popolazione civile, come il malfunzionamento di alcuni siti delle autorità locali (con persone che non sono riuscite a caricare i loro documenti) e dei semafori. L'esercito si è scusato per gli inconvenienti, pur specificando che l'assenza di comunicazioni è stata fondamentale per comprendere la reattività e la resistenza della base in uno scenario reale.

