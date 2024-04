Baseus MagSafe Powebank a un prezzo mai visto grazie a un coupon del 18%

Si tratta di una tipologia di powerbank MagSafe molto popolari tra i possessori di iPhone dalle serie 12 in poi, poiché integrano la tecnologia di ricarica wireless in un corpo compatto, in grado di adattarsi perfettamente alle dimensioni dello smartphone Apple.

Nello specifico, questo PowerBank di Baseus, ottimo marchio che su Amazon propone diversi articoli, immagazzina ben 6000 mAh di energia, ed è quindi in grado di caricare completamente il vostro dispositivo dallo 0 al 100%. Inoltre, la power delivery a 20W vi consentirà di effettuare una ricarica veloce e sicura del vostro iPhone. Non dovrete quindi più preoccuparvi di batterie a terra o di utilizzare le applicazioni con riserbo: il powerbank MagSafe di Baseus correrà sempre in vostro aiuto.



Va però detto che, nonostante il MagSafe sia disponibile di default solo dalle dodicesima generazione di iPhone in avanti, è possibile dotarsi di anelli magnetici in grado di connettere gli accessori anche con versioni più datate. Mentre il prossimo modello sarà ancora dotato di MagSafe, anzi, iPhone 16 presenterà un nuovo design!

