Basi sulla Luna a energia nucleare? Ecco il prototipo del mini-reattore

Dopo aver saputo della costruzione dell'avanzato reattore nucleare in Giappone, c'è chi si prepara all'utilizzo di questa tecnologia nello spazio. La compagnia Rolls-Royce ha infatti svelato il proprio concept per un reattore nucleare, progettato per alimentare una base lunare nel 2029.

Si tratta di un prototipo davvero piccolo rispetto agli standard: largo circa 1 metro e lungo 3, questo "mini-reattore" al momento non è ancora in grado di convertire il calore generato in elettricità. Secondo le stime, ci vorranno più o meno 6 anni per perfezionare il design e prepararlo al primo viaggio spaziale.

L'Agenzia Spaziale del Regno Unito ha fornito 2,9 milioni di sterline a marzo di quest'anno per incentivare lo sviluppo di questa tecnologia, potenzialmente rivoluzionaria e unica nel suo genere. Il mese scorso, un prototipo (come possiamo vedere nelle immagini ufficiali) è stato svelato al pubblico.

"Questi finanziamenti hanno abilitato ricerche fondamentali per far diventare il micro-reattore realtà," afferma Abi Clayton, direttore presso Rolls-Royce. "Il nostro modello ci permette di dimostrare come la tecnologia porterà grandi benefici, sia sulla Terra che nello spazio."

Il reattore infatti potrà essere usato per diverse applicazioni anche sulla Terra, basandosi sulla fissione nucleare - lo stesso meccanismo delle centrali nucleari che usiamo per generare elettricità. Tuttavia, le sfide poste dall'applicazione spaziale saranno numerose.

Gli ingegneri dovranno infatti trovare un metodo per convertire il calore generato dalla fissione in elettricità; un problema decisamente più complesso rispetto ai sistemi a cui siamo abituati, a causa delle dimensioni ridotte con cui avranno a che fare. Dal canto suo invece, Microsoft ha intenzione di sfruttare i reattori nucleari per alimentare l'intelligenza artificiale.