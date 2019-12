Il basket NBA arriva in chiaro su Cielo da Natale: i dettagli della programmazione

Interessante regalo di Natale di Sky ai propri clienti. Il grande basket americano dell'NBA infatti sarà trasmesso su Cielo il 25 Dicembre prossimo con due super sfide: Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks delle 20:30 e Golden State Warriors - Houston Rockets delle 23:00.

Le sorprese però non finiscono qui, perchè Sky ha annunciato che gli appassionati di NBA dal 29 Dicembre potranno godere di un appuntamento settimanale con il basket americano. Ogni domenica alle ore 12:00 su Cielo saranno trasmessi in differita gli incontri di cartello.

Di seguito quindi la programmazione di Natale su Cielo:

20:30 - Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks;

23:00 - Golden State Warriors - Houston Rockets

Chiaramente tutte le altre partite, incluso il derby di Los Angeles, saranno visibili in esclusiva su Sku Sport NBA, disponibile esclusivamente per gli utenti che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport nel proprio abbonamento.

Il 3 Gennaio invece alle 12:00, sempre su Cielo TV, sarà trasmessa Philadelphia 76ers - Houston Rockets. Non è invece stata diffusa alcuna informazione sul resto della programmazione e sui criteri che utilizzerà la pay tv per scegliere gli incontri da trasmettere in chiaro.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate di questa novità.