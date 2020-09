Bastano dieci minuti di riposo per diminuire lo stress, ecco lo studio

Lo stress è un problema che colpisce sempre più persone sia a livello fisico che psicologico con gravi conseguenze sulla loro salute. Difficilmente si trova un momento per rilassarsi e riprendersi dalla tensione quotidiana, ma uno studio recente ha dimostrato che bastano dieci minuti (magari con un massaggio) per sentirsi molto meglio.

La ricerca è stata condotta dall’Università di Costanza, in particolare dal Dipartimento di Psicologia e Neuropsicologia, e pubblicata nel giornale Scientific Reports pochi giorni fa. In essa viene dimostrato come basterebbero trattamenti sul breve termine come dieci minuti di pausa per ridurre lo stress e far sentire meglio il sistema nervoso parasimpatico (SNP), ovvero quella parte del sistema nervoso autonomo responsabile di tutte le attività del corpo a riposo come salivazione, digestione o minzione.

I ricercatori hanno diviso i partecipanti allo studio in tre sotto-gruppi: uno ha ricevuto un massaggio a testa e collo per stimolare i nervi principali parte del SNP come il nervo vago; il secondo gruppo un trattamento più generico a collo e spalle per vedere se bastano semplici tocchi per sentirsi più rilassati; infine, il terzo si è accomodato invece in un ambiente tranquillo per osservare il relax senza stimolazione tattile. Per monitorare gli effetti psicologici sono state analizzate le variazioni nella frequenza cardiaca.

Dopo dieci minuti di test, questi sono stati i risultati: in tutti e tre i gruppi, ogni persona si è rilassata e ha confermato che il semplice riposo fa davvero sentire molto meno lo stress; chi ha ricevuto un massaggio, però, a prescindere dal tipo ha mostrato effetti molto più accentuati. Dunque, il contatto fisico effettivamente ha un ruolo importante contro la tensione.

La studentessa di Neuropsicologia Maria Meier, autrice dello studio in questione, ha dichiarato: “Siamo molto incoraggiati dai risultati di questo studio: abbiamo mostrato che i brevi periodi di relax sono sufficienti per rilassare non solo la mente ma anche il corpo, anche senza un trattamento professionale. Basta avere qualcuno che accarezza delicatamente le spalle, o anche soltanto appoggiare la testa sul tavolo per dieci minuti, per stimolare il SNP e rilassarsi quanto necessario”.

Il prossimo passo, secondo Meier, sarà quello di studiare anche altri metodi come esercizi di respirazione e meditazione per capire quali sono i loro effetti su corpo e mente. Intanto altre ricerche hanno mostrato come la musica di Mozart aiuti contro gli attacchi epilettici, o anche quali sono i trucchi per dormire bene durante la notte.