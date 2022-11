Bastano tre lettere per mandare in crash Safari su iPhone: si moltiplicano le segnalazioni

A pochi giorni dal lancio di iOS 16.1.1, si moltiplicano le segnalazioni di utenti iPhone che lamentano un problema con Safari. A quanto pare, il browser andrebbe in crash se si digitano nella barra di ricerca tre lettera.

Le combinazioni emerse sono tante, ma a quanto pare ciò si verificherebbe solo quando Google è il motore di ricerca predefinito. Da quanto emerso, le sequenze interessati sono “tar”, “bes”, “wal”, “wel”, “old”, “sta” e “pla”: tuttavia, non si tratta di una problematica diffusa a macchia d’olio ed infatti sul nostro iPhone 14 Pro aggiornato ad iOS 16.1.1 abbiamo effettuato dei test replicando le condizioni segnalate dagli utenti interessati senza riportare nessun tipo di problema.

Occorre precisare però che i tre caratteri in questione provocano semplicemente il crash del browser: non sono emerse evidenze di disservizi con la sicurezza o con i dati personali. A quanto pare il problema è legato a Google e non direttamente ad iOS, visto che quando si utilizzano altri browser non sono lamentati problemi da parte di nessuno.

Il motivo per cui tali combinazioni causino il crash dell’app non è noto: alcuni utenti hanno sollevato la teoria che alcuni di loro sono le iniziali di famosi rivenditori americani come Target, Best Buy e Walmart: "tar" per Target, "bes" per Best Buy e "wal" per Walmart.