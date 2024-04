Bastano solo tre pesci per creare un banco, l'incredibile scoperta degli scienziati

Una recente ricerca ha gettato luce su una curiosità che da tempo stuzzica la mente degli scienziati: quanti pesci sono necessari per formare una scuola? Nel caso dei pesciolini zebra, la risposta è sorprendentemente precisa: tre.

Questi piccoli abitanti delle acque dolci, oggetto di studi approfonditi per le loro caratteristiche uniche, hanno rivelato un comportamento sociale che sfida le nostre aspettative. Mentre due pesciolini tendono a seguire un percorso più individuale, l'aggiunta di un terzo compagno scatena un istinto collettivo, trasformando il gruppetto in un gruppetto, pronto a muoversi all'unisono come meccanismo di difesa contro i predatori.

Interessante notare come questa scoperta sia stata portata alla luce non dai biologi, ma dai fisici, che applicando principi di dinamica dei fluidi e correlazioni di coppia e tripletta dalla termodinamica, hanno esplorato il comportamento dei pesciolini (sapete che i pesci sanno anche contare?).

Con l'ausilio di telecamere sincronizzate, capaci di tracciare i movimenti in tre dimensioni, gli studiosi hanno osservato come gruppi di tre pesciolini zebra mostrino un coordinamento simile a quello di un banco molto più numeroso, mentre due soli individui perdono questa sinergia, seguendo un pattern di movimento in cui uno insegue l'altro.

La ricerca non si ferma qui.

Con l'obiettivo di approfondire ulteriormente queste dinamiche sociali, gli studiosi propongono di estendere lo studio ad altre specie di pesci, come i pesci rossi e le sardine, e persino di trasferire le tecniche osservative ai volatili, sperando di svelare modelli comportamentali comuni o differenze significative tra le specie.

Il sogno più grande? Applicare queste conoscenze al comportamento umano in grandi raduni, con la speranza di prevenire tragedie causate da movimenti di folla incontrollati. Quindi, se vi capita di osservare tre pesciolini zebra muoversi insieme, sapete che non è un caso: è la natura che segue le sue regole.

Non solo: c'è anche un'altra grande abilità che riescono a usare queste creature.

