E' Bastard Black Friday anche di lunedì da Unieuro: in offerta tanti prodotti Apple

Continua anche oggi il Bastard Black Friday di Unieuro, il nuovo volantino che la catena di distribuzione ha lanciato lo scorso weekend e che sarà disponibile fino all'8 Luglio 2020. Quest'oggi ci soffermiamo sugli sconti proposti sui prodotti Apple.

Partiamo con iPhone 11, che nella variante da 128 gigabyte può essere acquistato a 799 Euro, il 10% in meno rispetto agli 889 Euro di listino, Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni nero, bianco, rosso, giallo, porpora e verde.

In sconto troviamo anche Apple Watch Series 3 con cassa da 38mm a 199,90 Euro, per un risparmio del 16% rispetto se si confronta con il prezzo precedente di 239 Euro. Il modello con cassa da 42mm invece può essere portato a casa a 249,90 Euro 20 Euro in meno dai 269 Euro proposti in precedenza.

Infine, citiamo anche la promozione su sull'iPad da 10,2 pollici con storage da 32 gigabyte, WiFi + Cellular, che è disponibile a 469 Euro, l'11% in meno dai 529 Euro di listino. Il tablet è disponibile nelle colorazioni oro, grigio ed argento.

Unieuro, attraverso le schede singole dei prodotti, consente di aggiungere anche la protezione aggiuntiva a quella prevista dalla normativa europea, ed ovviamente garantisce anche la consegna ed il ritiro in negozio gratuito.