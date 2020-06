Bastard Black Friday Unieuro: 100 Euro di sconto sull'Huawei Watch GT

E' partito da oltre un'ora il Bastard Black Friday di Unieuro ed ora ci avventuriamo negli sconti proposti dalla catena di distribuzione nel volantino attivo fino all'8 Giugno. Partiamo da una promozione su uno smartwatch targato Huawei.

Si tratta dell'Huawei Watch GT, che può essere portato a casa a 99,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 199,90 euro di listino, per un risparmio pari al 50%.

Il dispositivo indossabile include uno schermo da 1,39 pollici AMOLED con risoluzione di 454x454 pixel, che lo rende visibile chiaramente anche alla luce del sole. Caratterizzato da una ghiera in ceramica, lo smartwatch è anche resistente agli urti, e garantisce fino a 2 settimane di autonomia con una singola carica ma, ovviamente, tale dato è da prendere con le pinze in quanto strettamente legato all'utilizzo che si fa. Ovviamente è presente il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale con Huawei TruSeen, che garantisce un'osservazione in tempo reale più efficiente ed accurata delle pulsazioni, utilizzando un algoritmo di deep learning ed una serie di sensori innovativi. Fronte software troviamo anche il trainer intelligente che fa in modo che gli allenamenti di base siano sempre alla massima intensità. La scheda tecnica è completata dal monitoraggio del sonno.

Unieuro garantisce la consegna a casa gratuita ed il ritiro in negozio a spese zero.