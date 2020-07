Bastard Black Friday Unieuro: 300 Euro di sconto su un TV LG da 49 pollici 4K

E' ufficialmente partito il Gran Finale del Bastard Black Friday di Unieuro, e nell'ambito degli ultimi sconti segnaliamo un'offerta molto interessante su un TV LG NanoCell da 49 pollici.

Il TV porta il numero di modello 49SM8200PLA ed ha una diagonale da 49 pollici. Il pannello ovviamente supporta la risoluzione 4K Ultra HD di 3840x2160 pixel, ed è basato sulla tecnologia di retroilluminazione Edge-LED. E' presente anche il sintonizzatore per il segnale digitale DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2, mentre come sistema operativo troviamo WebOS.

Il prezzo proposto da Unieuro è di 499 Euro, il 37% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, per un risparmio di 300 Euro. Come sempre, la catena di distribuzione consente anche di aggiungere l'assistenza aggiuntiva da 36 mesi che si aggiunge ai 24 mesi previsti dalla legge, al prezzo di 129,99 Euro. La catena garantisce anche la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, con possibilità di pagare online per ritirarlo in magazzino.

Il televisore è basato sul processore Quad-Core ed include anche il supporto al formato audio DTS Virtual:X. Nella scheda tecnica si parla anche di ottime prestazioni da gioco grazie ai tempi di risposta rapidi ed il supporto al 4K HDR. Garantito anche il supporto con Google Assistant ed Alexa.