Bastard Black Friday Unieuro: 40% di sconto sull'SSD Samsung EVO da 500GB

Ultimi sei giorni del Bastard Black Friday di Unieuro, che continua a proporre degli sconti molto interessanti su tantissimi prodotti. Quest'oggi riportiamo un'offerta su un SSD interno da 500 gigabyte targato Samsung, su cui è possibile risparmiare il 41%.

Il Samsung 860 EVO è infatti disponibile a 69,99 Euro, il 41% in meno rispetto ai 119,99 Euro, per un risparmio di 50 Euro.

Si tratta di un SSD basato sull'interfaccia SATA ATA III, che garantisce una velocità di scrittura di 520 Mb/s e lettura di 550 Mb/s. Progettato specificamente per PC e notebook, è dotato dell'ultima tecnologia V-NAND, con dimensione del buffer TurboWrite ampliata da 12GB e 78GB per ottenere una velocità di trasferimento più rapida per i file. Presente anche l'algoritmo ECC ed il controller MJX, a cui si aggiunge la funzionalità Queued Trim che ottimizza la compatibilità con Linux. E' ovviamente compatibile anche con il software Samsung Magician che gestisce l'SSD con un'interfaccia utente semplice ed intuitiva, ma Samsung sottolinea anche come l'860 EVO supporti la crittografie AES a 256 bit basata sull'hardware per garantire una protezione più elevata dei dati, anche grazie alle specifiche TCG Opal ed IEEE 1667.

Nell'ambito del Bastard Black Friday, è anche garantita la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero.